Coriano, al via i lavori di consolidamento stradale finanziati dai fondi post-alluvione

Sono partiti a Coriano gli interventi di consolidamento delle strade su via Monte Olivo (a Cerasolo, vicino al confine con San Marino), via Europa, via Monte e via Friano, finanziati con i Fondi Statali dell’alluvione nell’ambito delle misure per la riduzione del rischio idrogeologico. I lavori, per un importo complessivo di 816.490,50 euro, mirano a rafforzare la stabilità delle sedi stradali e prevenire fenomeni di dissesto, migliorando la sicurezza della viabilità. Il progetto è curato dall’ing. Roberto Rossi di Rimini, con il geom. Cristian De Paoli come Responsabile Unico del Procedimento e l’ing. Domenico Scola alla sicurezza di cantiere.

L’esecuzione è affidata alla Montana Valle del Lamone soc. coop. p.a. “Abbiamo individuato le situazioni più critiche su cui intervenire – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi – per mantenere alto il controllo sulla viabilità.” “La cura del territorio è una priorità – aggiunge il sindaco Gianluca Ugolini – ogni intervento è un investimento sulla sicurezza dei cittadini e sulla tutela del nostro territorio.”







