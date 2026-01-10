CRONACA Coriano, arrestato 28enne con oltre 200 grammi di cocaina nascosti nella cassetta della posta Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, fermato durante un controllo stradale. Sequestrati anche contanti e materiale per lo spaccio.

Coriano, arrestato 28enne con oltre 200 grammi di cocaina nascosti nella cassetta della posta.

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri di Coriano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato durante un controllo stradale nel territorio comunale di Coriano. Sin dalle prime fasi dell’identificazione ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso e agitato, elemento che ha insospettito i militari e li ha spinti ad approfondire gli accertamenti. I sospetti hanno trovato immediata conferma nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare.

All’interno dell’abitazione dell’indagato i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 200 grammi di cocaina, abilmente occultata nella cassetta della corrispondenza. La sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, è stata ritenuta incompatibile con l’uso personale. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 700 euro in contanti, somma considerata verosimile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle verifiche, il 28enne è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’uomo è stato inizialmente trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione e successivamente tradotto alla Casa Circondariale locale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

