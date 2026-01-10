Coriano, arrestato 28enne per spaccio: trovati oltre 200 grammi di cocaina nascosti nella cassetta della posta

Un’operazione mirata dei Carabinieri ha portato a un nuovo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Coriano, nell’ambito dell’attività di controllo rafforzato disposta dall’Arma per contrastare il traffico di droga.

Gli agenti della Stazione di Coriano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato in flagranza di reato un 28enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine, durante un controllo stradale nel territorio comunale. Sin dalle prime fasi dell’identificazione ha mostrato un atteggiamento nervoso e agitato, comportamento che ha insospettito i militari, spingendoli ad approfondire gli accertamenti.

I sospetti hanno trovato immediata conferma con la successiva perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 200 grammi di cocaina, abilmente occultata nella cassetta delle poste dell’abitazione dell’indagato. Parte della sostanza era già suddivisa in dosi pronte per la cessione, quantitativo ritenuto incompatibile con l’uso personale. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 700 euro in contanti, somma ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.







