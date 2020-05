Coriano: arrestato pusher con 19 dosi di cocaina

B.T., di nazionalità romena e residente a Coriano, era pedinato da diverso tempo. Ufficialmente disoccupato, i suoi traffici aveva insospettiti i Carabinieri che lo tenevano sott'occhio. Ieri mattina hanno fermato la sua auto in zona Colombarina e, avvalendosi anche del fiuto del cane antidroga Zico, hanno trovato due dosi di cocaina nell'abitacolo. La perquisizione si è così estesa all'abitazione dell'uomo dove sono state rinvenute altre 17 dosi per un totale di 15 grammi di sostanza. Trovati anche 3mila euro, ritenuti frutto dello spaccio. L'uomo è stato così posto in arresto presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo.

E per questa operazione antidroga arrivano i ringraziamenti dell'Amministrazione di Coriano: "Un sincero ringraziamento all’arma dei Carabinieri a tutti i livelli, in particolare il Colonnello Sportelli, il capitano Colombari e il comandante di Stazione m.llo Liguori, siamo contenti - scrive il sindaco Domenica Spinelli - della massima collaborazione che il la Polizia Locale ed il Comandante Zechini da subito hanno dato alle forze dell'ordine per rispondere in maniera concreta alle esigenze del territorio.”