Coriano: controlli straordinari Polizia nel campo nomadi di via Colombarini.

Controllo nell'insediamento della comunità nomade nel Comune di Coriano, via Colombarini, questa mattina degli agenti della Questura di Rimini coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Bologna. Gli agenti hanno identificando 25 persone e controllato 18 tra autovetture e autocarri presenti nel campi.

Eseguiti 10 provvedimenti di misura di prevenzione personale dell'avviso orale del Questore, che non prescrive limitazioni alla libertà personale ma solo prescrizioni comportamentali. La maggior parte dei segnalati - secondo i dati della Questura di Rimini - risulta avere numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio, come rapine e furti in appartamento, truffe nei confronti di persone anziane o utilizzo fraudolento di carte di credito.





