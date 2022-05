TERRITORIO Coriano diventa Città Il prefetto Forlenza ha consegnato alla sindaca Spinelli il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riconosce il titolo

Coriano diventa Città.

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso al Comune di Coriano di potersi fregiare del titolo di Città. A consegnare il decreto alla sindaca Domenica Spinelli il prefetto Forlenza. È stata infatti la Prefettura, su richiesta del Consiglio comunale, a seguire l'iter, analizzato profili storici, economici, sociali e culturali del territorio. Significativi, nel processo di analisi, le peculiarità della Comunità di San Patrignano e la qualità socio-assistenziale di Montetauro, così come il marchio “Terre di Coriano”. Per la sindaca – si legge in un comunicato stampa – si tratta della “degna chiusura dei due mandati amministrativi e un importantissimo obiettivo raggiunto per Coriano”.

