Coriano: due ragazzi coinvolti in uno scontro auto-moto. Centauro in elisoccorso a Cesena.

Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio all'incrocio tra via Coriano e via Veneto. Erano da poco passate le 16 quando una Volkswagen golf guidata da un ragazzo di 22 anni, che procedeva in direzione Rimini, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi probabilmente nel distributore di benzina. In direzione contraria, verso Coriano, stava arrivando una moto guidata da un giovane del 1998. L'urto è stato violentissimo contro la parte destra dell'auto, tanto che la moto ha proseguito la sua corsa finendo contro un palo della segnaletica a destra della carreggiata e spezzandosi letteralmente in due. Sul posto è arrivato il 118, ma viste le condizioni del ragazzo, rimasto cosciente, una volta stabilizzato, è stato allertato l'elisoccorso che lo ha trasportato a Cesena in codice 3. Sul posto anche la Polizia Locale di Riccione per i rilievi e per accertare le responsabilità dello scontro. La strada è stata chiusa.

