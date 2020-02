Coriano: ecco come iscriversi al servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno

L’Amministrazione conferma anche per il prossimo anno scolastico il servizio di trasporto scolastico. A questo proposito è disponibile un avviso pubblico nel quale è specificato come poter usufruire del servizio e le modalità per la domanda che dovrà essere presentata entro lunedì 31 agosto 2020. www.comune.coriano.rn.it/trasportoscolastico

Il servizio sarà attivo dal 1 ottobre 2020 e diretto agli alunni delle scuole elementari e medie con sede nel territorio comunale.

Le tariffe restano invariate rispetto agli anni precedenti: per un solo figlio iscritto € 240,00; per nuclei familiari con due figli iscritti al servizio € 432,00, Per tre figli iscritti al servizio € 552,00 Per i nuclei familiari con più di tre figli iscritti al servizio € 552,00 + € 120,00 per ogni figlio oltre il terzo iscritto al servizio.

L'assessore Beatrice Boschetti: "Abbiamo dato risposta ad un’esigenza consolidata negli ultimi anni e al fine di garantire l'accesso alla scuola a tutti. Abbiamo voluto confermare le tariffe degli scorsi anni anche in relazione al numero di domande che è rimasto stabile negli ultimi anni.”