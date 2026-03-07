Coriano, esce di strada con la bici e finisce in un fosso: 50enne trasportata in elisoccorso al Bufalini [fotogallery] L’incidente in via Vecciano. La donna, una badante ucraina, è stata trovata priva di coscienza. Strada chiusa per i rilievi.

Una donna ucraina di circa 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta con la bicicletta in via Vecciano, a Coriano. Non è ancora chiaro se sia uscita di strada autonomamente o dopo aver incontrato un altro mezzo - forse un'auto - lungo la stretta strada in discesa.

La donna è finita in un fosso insieme alla bici. A trovarla, alcuni testimoni di passaggio che in mattinata hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza per le prime cure. Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Ravenna, che ha trasportato la donna, priva di coscienza, all’ospedale Bufalini di Cesena. La 50enne avrebbe riportato un trauma alla testa e sarebbe stata soccorsa in codice 3. Secondo le prime informazioni, la donna lavora come badante in un’abitazione della zona e nel giorno libero si stava recando in bicicletta a Rimini.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi e gli accertamenti del caso.

