Coriano: fuoriuscita di acido solforico, intervengono i Vigili del Fuoco

L'intervento dei Vigili del Fuoco

A Coriano i Vigili del Fuoco sono intervenuti per sedare lo sversamento di acido solforico, fuoriuscito all'interno di un'azienda di trasporto e stoccaggio di sostanze pericolose. All'origine dell'incidente un serbatoio fisso danneggiato in uno stabile adibito a stoccaggio. Le squadre del comando con specializzazione NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) hanno provveduto prima alla delimitazione della zona pericolosa e in seguito alla bonifica con un'inertizzante fornito dalla ditta.