Coriano incontra il nuovo comandante Zechini.

Il nuovo comandante delle Polizie Locali Intercomunali di Coriano, Riccione e Misano Adriatico, Achille Zechini si è recato in visita al Comune di Coriano. Con la sindaca Domenica Spinelli, il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Gianluca Ugolini si è parlato delle specifiche problematiche di Coriano per impostare il lavoro nell’immediato futuro. In particolare la specificità di un territorio che, vista la suddivisione in frazioni nettamente separate e la posizione al confine di stato con San Marino, ha bisogno di servizi differenti da quelli richiesti da Riccione e Misano.

“Siamo molto felici che un tecnico di grande e lunga esperienza, come il comandante Zechini, ha detto la sindaca Spinelli, possa lavorare al nostro fianco in questo delicatissimo ruolo. Siamo certi che il comando sotto la sua dirigenza continuerà con ancora più slancio verso gli ottimi obiettivi fin qui raggiunti da chi lo ha preceduto.” Mentre per l'assessore Ugolini il neo comandante "saprà sicuramente valorizzare questa organizzazione collaborativa", riferendosi a Riccione e Misano.



