Coriano: l'orario estivo dell'ufficio postale crea molti disagi, sindaco scrive a Poste

Coriano: l'orario estivo dell'ufficio postale crea molti disagi, sindaco scrive a Poste.

I nuovi orari estivi degli uffici postali di Coriano non piacciono ai cittadini del territorio, che si sono lamentati per la drastica riduzione delle aperture. Il problema si sente soprattutto in quello del centro Paese, con ripercussioni anche per lo sportello di Cerasolo Ausa, dove molti utenti sono anche sammarinesi. Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha contattato la direzione provinciale delle poste per chiedere che venga rivisto l’attuale orario. "La cosa è ancora più grave - dice il primo cittadino - visto che ancora le Poste non hanno provveduto a posizionare un Postamat nella filiale, nonostante le rassicurazioni già da parecchio tempo. Lo sportello di Coriano è uno sportello che già nel pieno della sua attività costringe gli utenti, per motivi legate alla norme anticovid, a lunghe soste in fila all’esterno, nonostante il gran caldo di questi giorni o la pioggia.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: