SALVATAGGIO Coriano: madre e figlia in crisi depressiva tentano il suicidio, salvate dai Carabinieri

Coriano: madre e figlia in crisi depressiva tentano il suicidio, salvate dai Carabinieri.

Hanno evitato il peggio i Carabinieri di Coriano, intervenuti ieri in una palazzina in via Ca Tentori dopo una segnalazione di un tentativo di suicidio da parte dei vicini dell'appartamento di due donne, madre e figlia rispettivamente di 82 e 58 anni, da tempo affette da problemi depressivi.

Gli uomini dell'arma, giunti sul posto, hanno trovato la più giovane con delle ferite inferte sul collo, circondata da un forte odore di gas. La palazzina, abitata da più nuclei familiari, è stata prontamente evacuata dai militari, ma durante l'operazione l'82enne è stata sorpresa sporta sul davanzale della finestra, con le gambe verso l'esterno. L'intervento tempestivo del maresciallo Giuseppe De Falco ha impedito all'anziana di compiere l'estremo gesto. Dalle indagini è emerso che la figlia aveva sabotato le tubature della cucina per far fuoriuscire il gas. L'appuntato Antonio Gallicchio ha provveduto ad arieggiare l'appartamento e a prestare i primi soccorsi alla 58enne riversa sul letto, ancora sanguinante per le ferite.

Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e il personale del 118 per prestare le cure necessarie a madre e figlia, che non si trovano in pericolo di vita. Le due sono state sottoposte a ricovero in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di Rimini.

I più letti della settimana: