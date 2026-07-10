TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
09:56 Coriano, moto travolta da un auto, grave un motociclista 08:00 Wall Street Journal: "Nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump" 07:49 Rimini torna regina del mare, l'Emilia-Romagna è la regione balneare più desiderata 07:38 Mondiali 2026, la Francia supera il muro Bounou: 2-0 al Marocco e semifinale conquistata 07:20 Virtus, Bizzotto: "Complimenti ai ragazzi, per il ritorno ci crediamo"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Coriano, moto travolta da un auto, grave un motociclista

Incidente ieri sera a Passano: il centauro trasferito al Bufalini.

10 lug 2026
I rilievi dell'incidente in Via Coriano
I rilievi dell'incidente in Via Coriano

Incidente grave per un motociclista nella serata di giovedì, attorno alle 19 a Passano (frazione di Coriano), lungo via Coriano, all'altezza dell'intersezione con via Castello.

Secondo una prima ricostruzione, un centauro, in sella a una Husqvarna e diretto in direzione mare-monte, si è trovato davanti a un'autovettura condotta da un 80enne, che si stava immettendo su via Coriano, bloccandogli la strada. Il motociclista ha sterzato per circa una trentina di metri, ma non è riuscito ad evitare l'impatto contro l'auto.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni in sicurezza. Viste le gravi condizioni del motociclista, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena.




Foto Gallery

I rilievi dell'incidente

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia