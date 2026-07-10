CRONACA Coriano, moto travolta da un auto, grave un motociclista Incidente ieri sera a Passano: il centauro trasferito al Bufalini.

Coriano, moto travolta da un auto, grave un motociclista.

Incidente grave per un motociclista nella serata di giovedì, attorno alle 19 a Passano (frazione di Coriano), lungo via Coriano, all'altezza dell'intersezione con via Castello.

Secondo una prima ricostruzione, un centauro, in sella a una Husqvarna e diretto in direzione mare-monte, si è trovato davanti a un'autovettura condotta da un 80enne, che si stava immettendo su via Coriano, bloccandogli la strada. Il motociclista ha sterzato per circa una trentina di metri, ma non è riuscito ad evitare l'impatto contro l'auto.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni in sicurezza. Viste le gravi condizioni del motociclista, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena.

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Foto Gallery I rilievi dell'incidente

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