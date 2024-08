SCUOLA Coriano: nuovo asilo nido, a settembre partono i lavori

A settembre partiranno i lavori di demolizione della ex sede Ausl di via Fleming per realizzare nella stessa sede il nuovo asilo nido di Coriano. L'ampliamento e il potenziamento del patrimonio edilizio scolastico, con ambienti belli e accoglienti a favore della comunità corianese, va di pari passo con la volontà dell’Amministrazione di recuperare l'esistente senza ulteriori cementificazioni del territorio. Un’opera corposa da circa 3 milioni e 900 mila euro, di cui oltre 1 milione finanziato dalle risorse PNRR, intercettate dal comune di Coriano.

La struttura soddisfa i requisiti minimi di 42 posti richiesti dal bando PNRR e sarà costituita da 2 spazi principali: una zona giorno per il gioco e l'alimentazione e una per il riposo. Lo spazio centrale è stato studiato per assumere con gli arredi mobili svariate configurazioni secondo le esigenze didattiche dei bimbi e del personale. Per consentire le migliori condizioni di illuminazione le aule avranno le finestre esposte a sud, abbondante uso di verde, alberature e arbusti negli spazi esterni, rivestimento a cappotto per le facciate esterne saranno gli altri elementi distintivi.

“ Verranno adottate le tecnologie costruttive più avanzate con materiali di bioedilizia, prestazioni energetiche ottimali ed elevati livelli di sicurezza sismica per offrire ai bambini corianesi e alle loro famiglie un asilo di prima grandezza - dichiarano l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi e l’assessore all’Edilizia Scolastica, Anna Pecci -. Condivideremo il progetto del nuovo nido che sta per diventare realtà con i corianesi e con tutte famiglie interessate attraverso un incontro pubblico".

