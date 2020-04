REPERTI Coriano: nuovo tesoretto archeologico scoperto in un'abitazione dai Carabinieri

Coriano: nuovo tesoretto archeologico scoperto in un'abitazione dai Carabinieri.

Proseguono le indagini dei Carabinieri di Saludecio per il traffico di antichità scoperto a febbraio. Scoperto, nella mattinata di ieri, un nuovo tesoretto nell'abitazione di un quarantacinquenne incensurato di Coriano. Si tratta di un’anfora con due anse priva della parte inferiore, databile ad epoca romana, due ditali, con tutta probabilità di bronzo, risalenti ad un periodo compreso dall’epoca basso medioevale all’epoca contemporanea, un anello in metallo con tracce di argentatura e castone risalente fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo e di una piccola campana in bronzo danneggiata, con decorazioni a rilievo risalente fra il 1600 e il 1900.

L'uomo aveva ritrovato i reperti con il suo metal detector nel tempo libero e li ha consegnati senza esitazioni ai militari, così come alcuni cimeli e medaglie risalenti alla seconda guerra mondiale. Per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di impossessamento illecito di bene di interesse storico culturale.



