Coriano: per due volte in 24 ore guida senza patente assicurazione e revisione, 12 mila euro di multa

Giovedì scorso una pattuglia congiunta della Polizia Locale di Coriano e Riccione, durante i controlli Targasystem, hanno individuato un veicolo non in regola. Nonostante la richiesta di fermarsi, il conducente si è dato alla fuga, inseguito e bloccato poco dopo è risultato sprovvisto di patente, già revocata, alla guida di un veicolo non assicurato e non in regola con la revisione. Per il conducente una multa salata di 6.226 euro. Il veicolo inoltre è stato posto sotto sequestro e fermo. Una misura che non ha fermato l'uomo che, il giorno dopo, nonostante sanzioni e fermo dell'auto, è stato scoperto di nuovo alla guida vicino al cimitero di Riccione al confine tra i comuni di Coriano e Riccione.

Una seconda infrazione ripetuta che ha fatto salire la sanzione a 11.932 euro ed il veicolo è stato sottratto al proprietario e collocato in una depositeria autorizzata.