Coriano: quando la violenza di genere si combatte con la letteratura

Il rispetto, l'educazione all'affettività, la parità di genere a Coriano si insegnano anche tramite un concorso letterario. “Amore Malamore” il titolo del contest che ha avuto, come protagonisti, ragazzi e ragazze delle scuole medie. 40 i racconti scritti tra novembre e gennaio. Tema centrale: i rapporti affettivi, per un progetto arricchito dagli incontri con la Stanza d'Ascolto della Questura di Rimini.

Vincitrice del primo premio Emily Rose Bertuccioli con il racconto “Il prezzo invisibile del 'malamore'”. Seconda classificata Maria Rizzo con “Alla piccola grande me” e terzo premio al testo “Giulia e Lucky” di Aura Concordia, Rebecca Pelliccia, Giacomo Ciliberti e Achille Mina.

"Siamo consapevoli - dice il sindacato di Coriano, Gianluca Ugolini - che accendere un ulteriore faro sul problema drammatico della violenza sulle donne sia anche per noi, come amministratori, un obbligo. Istituzioni, scuole e famiglia sono diventati un unicum per affrontare una grave tematica che investe tutta la nostra società".

Premio Arte Pac dedicato al pittore Pier Antonio Costantini, scomparso nel 2024. Collegata a distanza la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella che, in un passaggio, si è soffermata proprio sulla centralità delle famiglie e della scuola, per un “patto educativo” che accompagni i giovani nella crescita.

Il concorso ha avuto il patrocinio del Senato. "Oggi aggiungiamo un secondo 'mattoncino' - afferma la senatrice Domenica Spinelli, vicesindaca di Coriano - a questo grande progetto "Amore Malamore" e da Coriano si ribadisce l'impegno condiviso di tutti, nei ruoli che ognuno di noi ha, per dire 'no' alla violenza contro le donne. Non solo oggi, ma 365 giorni all'anno".

Nel servizio le interviste a Gianluca Ugolini (sindaco di Coriano) e Domenica Spinelli (senatrice)








