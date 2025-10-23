Coriano ricorda Marco Simoncelli: 14 anni dopo, il "Sic" è ancora di casa

Curva 11, Sepang. Una piega a destra, il secondo giro di venti. È lì che, il 23 ottobre 2011, il rombo di Marco Simoncelli si spense per sempre: il pilota romagnolo aveva 24 anni. Travolto da Colin Edwards e Valentino Rossi dopo una caduta, arrivò al centro medico del circuito in arresto cardiocircolatorio.



Sono passati 14 anni da quella tragica domenica: nessuno a Coriano ha mai dimenticato il "Sic". Un campione che continua a vivere nel cuore di tutti. Ed anche questa sera alle ore 19, il Sindaco Gianluca Ugolini e l’Amministrazione comunale parteciperanno a un momento di silenzio. La commemorazione si terrà presso “Il Podio”, in via Garibaldi a Coriano, luogo simbolo per tutta la comunità corianese e per i tanti tifosi che ogni anno si raccolgono per ricordare il loro campione. Il primo cittadino deporrà dei fiori: un gesto semplice ma profondo di memoria e affetto.

“Come amministrazione – ricorda il sindaco Gianluca Ugolini - siamo sempre stati fattivamente presenti con numerose attività in ricordo del nome di Marco. Ci teniamo ad esprimere anche una grande vicinanza alla famiglia, con la quale abbiamo sempre avuto ottimi rapporti anche al di fuori di quelli istituzionali”.









