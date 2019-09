Coriano: rubano carburante all'interno di una ditta, arrestati

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Riccione hanno arrestato, dopo una segnalazione al 112, una coppia di coniugi di origine romena per un tentato furto all’interno della ditta “Petrolchimica s.p.a”, in Via Pascoli a Coriano.

I due, dopo aver oscurato le telecamere di videosorveglianza, sono stati sorpresi mentre stavano aspirando del gasolio da una cisterna con una pompa elettrica. Il carburante rubato, versato all'interno di delle taniche, aveva un valore di circa 350 euro ed è stato restituito ai legittimi proprietari. I coniugi saranno sottoposti a rito direttissimo questa mattina.