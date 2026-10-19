Coriano, scomparso da nove giorni Gian Gavino Chessa: l'appello della Prefettura di Rimini

Sono giorni di apprensione per la scomparsa di Gian Gavino Chessa, 57 anni, originario di Ittiri, in provincia di Sassari, e residente a Mulazzano di Coriano, in Via parco del Marano, non distante dal confine di Stato di San Marino. Dell'uomo non si hanno più notizie dallo scorso 10 ottobre.

La Prefettura di Rimini ha diramato un appello agli organi di informazione, chiedendo la massima diffusione delle fotografie dello scomparso, nella speranza di raccogliere segnalazioni utili al suo ritrovamento. Chessa è alto circa 1 metro e 72 centimetri, pesa 80 chili, ha i capelli rasati, gli occhi scuri e porta occhiali da vista. Non sono disponibili indicazioni sull'abbigliamento indossato al momento della scomparsa.

L'invito è rivolto a chiunque possa averlo visto o sia in possesso di informazioni utili. È possibile contattare la Stazione dei Carabinieri di Coriano al numero 0541 657159. La Prefettura rinnova l'appello alla collaborazione dei cittadini per favorire il ritrovamento dell'uomo.













