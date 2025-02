Coriano, scontro frontale furgone-moto: 17enne riminese trasportato in elisoccorso a Cesena

Un terribile scontro frontale ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in via San Salvatore a Coriano. Secondo i primi riscontri, un 17enne riminese in sella ad una moto 125, si sarebbe trovato davanti -uscendo da una curva- un furgone Mercedes Vito che procedeva in direzione monte-mare, sul quale viaggiavano due operai di nazionalità straniera intenti nel sorpasso di due ciclisti non in fila indiana.

Il giovane, che nell'impatto ha sfondato il parabrezza del veicolo, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena: secondo Altarimini non sarebbe in pericolo di vita. I due occupanti del furgone, che avrebbero riportato solo lievi contusioni e uno stato di shock, sarebbero stati condotti all’ospedale di Riccione. Le autorità, tra cui la Polizia Locale di Riccione e i Vigili del Fuoco intervenuti per i rilievi, stanno ancora esaminando la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico a causa della consistente perdita di olio, che avrebbe reso pericoloso il transito dei mezzi.