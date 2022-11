Coriano: scontro frontale tra due auto, bimba di 8 anni in ospedale [fotogallery]

A Coriano in via Montescudo, all'altezza dell'autofficina Muccioli & Rossi nel tardo pomeriggio di sabato 19 novembre, si è verificato uno scontro frontale tra una Mercedes Station Wagon con a bordo tre persone e una Fiat Punto con all'interno due persone tra cui una bambina di otto anni. In seguito all'impatto, la Mercedes è finita nel fosso in direzione Rimini, mentre la Panda nel fosso in direzione Montescudo. Quest'ultima ha impattato su un canale di scolo e la vettura è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, tre ambulanze del 118, un medico e la Polizia Municipale. La piccola è stata prima stabilizzata e in seguito trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. La strada è stata momentaneamente chiusa. Si ipotizza che il sinistro si è verificato in seguito a un sorpasso azzardato, ma tutt'ora ci sono delle indagini in corso.