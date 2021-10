INCIDENTE Coriano: scontro tra auto e moto, grave il centauro Giornata nera sul fronte incidenti, uno scontro anche a Riccione, con centauro

Coriano: scontro tra auto e moto, grave il centauro.

Grave incidente stradale questa mattina a Sant'Andrea in Besanigo di Coriano. Una Mitsubishi Space Star stava viaggiando in via Colombarina, quando all'altezza di via Bellini nell'atto di svoltare a sinistra si è scontrata con una Honda Africa Twin che stava procedendo in senso contrario. Sul posto due ambulanze e una automedicalizzata del 118. Il centauro, un uomo sulla 50ina, è stato stabilizzato dopodiché il medico intervenuto ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, viste le condizioni, per il trasferimento al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dello scontro.

