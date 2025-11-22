Coriano, scuola e istituzioni insieme nel progetto “Amore malamore”

Nel video, le interviste a Monica Vandi, Associazione ArtePAC e a Domenica Spinelli, Senatrice - Vicesindaco e Assessora Pari Opportunità del Comune di Coriano

L'importanza della sensibilizzazione partendo dai giovani, in un patto tra istituzioni e scuola, nel nome dell'arte. “Amore malamore”, prima edizione del concorso letterario rivolto a oltre 150 ragazze e ragazzi delle classi seconde e terze dell'Istituto Comprensivo di Coriano. Prende il nome dalla installazione artistica donata al Comune nel 2024 dell’Associazione ARTE PAC, di Pier Antonio Costantini. Presente la moglie: “Un'iniziativa - dice Monica Vandi - che parte dall'idea che è importantissimo riprendere in mano la parola, il racconto, l'analisi e la considerazione di che cosa è effettivamente un rapporto d'amore”.

Sul palco insieme alla psicologa Emanuela Garuffi, in evidenza l'importanza di educare alla relazione e all'incontro, nella convinzione che il rispetto dell’altro nasce dalla conoscenza e dalla cultura. Il progetto è in collaborazione con l'Amministrazione comunale: il Sindaco, Gianluca Ugolini, nell'iniziativa legge “un segno concreto dell’impegno di Coriano nel costruire una comunità più giusta e attenta al valore della persona”.

Per la senatrice, Vicesindaco e Assessore alle Pari opportunità, Domenica Spinelli: “Un progetto dall'alto valore umano - - dice la Spinelli - che ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica. Da qui parte la campagna per dire sì alla cultura del rispetto tutti i giorni dell'anno. Da qui parte la sfida per migliorare il mondo attraverso i racconti dei ragazzi. Ragazzi di oggi, che saranno i futuri adulti di domani”.

Nel video, le interviste a Monica Vandi, Associazione ArtePAC e a Domenica Spinelli, Senatrice - Vicesindaco e Assessora Pari Opportunità del Comune di Coriano







