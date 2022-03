AMBIENTE Coriano: sentieri e percorsi escursionistici, 23mila euro da Rimini

Il Comune di Coriano si è aggiudicato un contributo pari a 23.000,00 euro, da parte della Provincia di Rimini, partecipando al bando per la realizzazione di interventi sulla sentieristica e percorsi escursionistici di interesse provinciale. L’Amministrazione comunale interverrà per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del percorso che interessa l’area del Parco del Marano, Vecciano, Mulazzano e Cerasolo. L’obiettivo è quello di tutelare e valorizzare aree di particolare interesse naturalistico, favorendo lo sviluppo e la divulgazione di itinerari legati al paesaggio.

I lavori dovranno terminare entro la fine del 2022 e ieri 22 marzo la sindaca Domenica Spinelli, l’assessora Anna Pazzaglia e i tecnici comunali hanno partecipato in Provincia ad un incontro tra i comuni interessati al progetto, oltre a Coriano anche Rimini e Riccione, per fare anche il punto della situazione per la realizzazione del percorso che vede protagonista anche la Regione Emilia-Romagna. Inoltre, nell’ambito del progetto turistico Terre di Coriano saranno presto pronti tre percorsi trekking o per mountain bike.

