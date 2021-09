CRONACA Coriano: tir travolge agente in moto, in scorta al Gran Premio Nuvolari Per fortuna le condizioni del ferito non sono gravi come si temeva

Un brutto incidente ha coinvolto questa mattina la scorta della polizia del Gran Premio Nuvolari, per fortuna senza le gravi conseguenze temute in un primo momento. E' successo questa mattina attorno alle 9 su via di Coriano, nel comune dell'entroterra riminese. Uno dei poliziotti in motocicletta, in scorta alla manifestazione, nell'affrontare una curva poco prima dell'inizio del paese è stato travolto da un tir, che lo ha investito. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Inizialmente le condizioni del poliziotto sembravano molto critiche e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. E' stato poi trasportato all'ospedale di Riccione con codice di media gravità

