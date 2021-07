Coriano: un progetto per unire le eccellenze del territorio e promuovere il turismo

Sentiamo Domenica Spinelli e Andrea Corsini

Coriano diventa destinazione turistica. Un nuovo progetto per la cittadina dell’entroterra che con San Marino ha un legame speciale. Con il claim “La Romagna che ti meriti”, è stato presentato un video emozionale per lanciare i nuovi pacchetti vacanza confezionati da Far viaggi, tour operator a San Marino. Ospite l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, ottimista per il progetto che rilancia il turismo del territorio dopo un anno molto difficile. Buon vino, ottimo cibo, natura e motori. L’identità e le emozioni. Questo racconta il video. Questo è il territorio tra Rimini e San Marino.