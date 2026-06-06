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Coriano, una rotatoria per Secondo Casadei

Il maestro della musica romagnola, che ha unito generazioni intere, ricordato con un opera che raffigura la sua sagoma e le sue parole più famose

di Laura Bonaiuti
6 giu 2026

Il nome Secondo Casadei, ci ricorda le infinite notti passate a ballare il liscio; una musica che unisce generazioni e che non ha tempo“Romagna mia” è tutt'ora il simbolo di una cultura, e proprio questo vuole celebrare il comune di Coriano, con l'intitolazione di una rotatoria al più grande interprete del folklore romagnolo, compositore, cantante, e fondatore dell'Orchestra di liscio romagnolo.

A 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei, quello di Coriano è un riconoscimento che emoziona i suoi discendenti.

Ha dichiarato la figlia Riccarda: "L'emozione è grandissima e mi ha fatto un enorme piacere anche perché il babbo veniva negli anni '60 e '50 a Coriano, mi sembra due volte all'anno, a fare delle feste, a far ballare la gente, e la gente ci è sempre stata vicina, ci ha sempre seguito, ci ha sempre voluto bene, un bene pienamente ricambiato e quindi oggi siamo felicissimi che Coriano si sia ricordata in questo modo, con questa rotonda, del babbo."

La rotatoria si trova a Coriano tra via Montescudo e Via Parco del Marano, e da oggi porta il nome di Secondo Casadei, e anche la sua sagoma, con l'installazione al centro, e le sue parole più famose. Una scelta fatta dall'aministrazione di Coriano un anno fa, dopo la visita alla Casa Museo di Casadei, e dopo un percorso di stretta collaborazione con la famiglia.

Le parole del sindaco Gianluca Ugolini: "Abbiamo approfittato di questa occasione per fare un po' quello che lui ha fatto durante la sua vita, cioè traghettare la romagnolità, la cultura e le nostre radici identitarie negli anni in modo che anche le generazioni nuove possano cogliere il significato di quella che è la nostra storia."

Nel video le interviste a Riccarda Casadei, figlia di Secondo, e Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano




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