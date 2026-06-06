Coriano, una rotatoria per Secondo Casadei

Il nome Secondo Casadei, ci ricorda le infinite notti passate a ballare il liscio; una musica che unisce generazioni e che non ha tempo. “Romagna mia” è tutt'ora il simbolo di una cultura, e proprio questo vuole celebrare il comune di Coriano, con l'intitolazione di una rotatoria al più grande interprete del folklore romagnolo, compositore, cantante, e fondatore dell'Orchestra di liscio romagnolo.

A 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei, quello di Coriano è un riconoscimento che emoziona i suoi discendenti.

Ha dichiarato la figlia Riccarda: "L'emozione è grandissima e mi ha fatto un enorme piacere anche perché il babbo veniva negli anni '60 e '50 a Coriano, mi sembra due volte all'anno, a fare delle feste, a far ballare la gente, e la gente ci è sempre stata vicina, ci ha sempre seguito, ci ha sempre voluto bene, un bene pienamente ricambiato e quindi oggi siamo felicissimi che Coriano si sia ricordata in questo modo, con questa rotonda, del babbo."

La rotatoria si trova a Coriano tra via Montescudo e Via Parco del Marano, e da oggi porta il nome di Secondo Casadei, e anche la sua sagoma, con l'installazione al centro, e le sue parole più famose. Una scelta fatta dall'aministrazione di Coriano un anno fa, dopo la visita alla Casa Museo di Casadei, e dopo un percorso di stretta collaborazione con la famiglia.