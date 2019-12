Coriano: vandali depredano il presepe

Tante le iniziative messe in campo dal Comune di Coriano in vista del Natale. Tra queste il presepe che ogni anno viene allestito nella rotonda di Ospedaletto per dare il benvenuto a tutti coloro che giungono a Coriano dalla via Montescudo.

La scorsa notte il presepe è però stato colpito dai vandali che lo hanno distrutto e depredato. “Io sono passata questa mattina presto e ho subito avvisato. - ha dichiarato il Sindaco Domenica Spinelli - Condanno assolutamente il gesto sia che provenga da adulti che da ragazzi. Un gesto vergognoso che merita la condanna totale da parte nostra, nell’attesa che vengano esaminati i filmati delle telecamere della zona.

Colgo l’occasione – ha continuato il sindaco - per fare i complimenti ai volontari di Coriano, Mulazzano e Ospedaletto che si sono tanto impegnati per la gioia dei nostri bambini e la serenità di tutti in questo particolare momento dell’anno.”