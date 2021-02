Coriano: vandalismi e selfie sui social, 17enni denunciati

Quattro 17enni denunciati dai carabinieri di Coriano (Rimini) per danneggiamento aggravato. Secondo le indagini dei militari, i ragazzi avrebbero rigato alcune auto in sosta del Comune e dato fuoco ad una panchina del parco pubblico dei Cerchi. Il susseguirsi di atti vandalici nell'ultimo mese era stato inizialmente collegato alle proteste cittadine contro l'installazione di un'antenna 5G, e invece le indagini hanno portato all'identificazione di un minorenne che su Facebook si vantava di alcune bravate con tanto di selfie. I quattro ragazzi, tutti diciassettenni, studenti e residenti a Coriano, sono stati convocati in caserma, interrogati e denunciati all'autorità giudiziaria. Per le loro azioni non hanno saputo dare una motivazione plausibile se non quella di passare il tempo e farsi belli sui social.









A chiusura indagini Domenica Spinelli ringrazia l'Arma dei Carabinieri ed ai suoi uomini, per aver individuato e denunciato i responsabili dei danneggiamenti. "Vorrei fare appello ai genitori dei ragazzi di controllare meglio cosa fanno i nostri figli durante il giorno, più volte arrivano segnalazioni di gruppetti che girano senza mascherina e creano assembramenti. In particolare la responsabilità in caso di minori è dei genitori anche in caso di risarcimento dei danni e in questo caso il Comune si rivarrà sicuramente". La sindaca invita anche i giovani, in questo momento di pandemia, a non fare i fenomeni per affermare il proprio ego, rispettate le regole e siate responsabili per il vostro bene e per quello dei vostri cari. Per uscire da questa crisi serve l’impegno di tutti".