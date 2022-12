ORDINANZA Coriano vieta fuochi d'artificio e petardi nelle aree pubbliche “Divertirsi e festeggiare nel rispetto delle persone e dei nostri amici animali è possibile", afferma il sindaco Gianluca Ugolini

Coriano vieta fuochi d'artificio e petardi nelle aree pubbliche.

Da oggi all'Epifania, a Coriano non sarà consentito sparare fuochi d'artificio e lanciare petardi. L'ordinanza, firmata dal sindaco Gianluca Ugolini, prevede sanzioni pecuniarie da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. Consentito, solo nelle aree di proprietà privata, l'uso di categorie di prodotti a libera vendita. L’ordinanza, che rispecchia quella degli anni scorsi, prevede peraltro deroghe concesse dall’amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito - si legge - di particolari manifestazioni da svolgersi nel rispetto dei limiti normativamente imposti.

“Divertirsi e festeggiare nel rispetto delle persone e dei nostri amici animali - afferma il sindaco Ugolini – è possibile. Ecco perché faccio appello al senso civico di ciascuno così da festeggiare queste giornate a cavallo del Capodanno fino all’Epifania senza dover ricorrere a botti, fuochi d’artificio o petardi. La sicurezza prima di tutto sia per i cittadini che per gli animali d’affezione. Da qui la scelta di confermare anche quest’anno un’ordinanza che mira al rispetto e alla prevenzione di possibili incidenti garantendo comunque di festeggiare in tutta serenità”.

