Coriano vuole diventare 'Città', avviato iter amministrativo.

Il titolo di 'Paese' sta stretto a Coriano, che proprio nel Consiglio comunale di ieri ha approvato all’unanimità la delibera che da avvio al procedimento amministrativo per ottenere la concessione del titolo di "Città" al Comune di Coriano. Un titolo che può essere concesso ai Comuni insigni per ricordi, per monumenti storici e per l'attuale importanza. "Un territorio che, data anche la vicinanza con la città di Rimini e con la Repubblica di San Marino - dice l'assessore Anna Pazzaglia - è una realtà per la sua rilevanza socio-economica, per le sue attività artigianali, commerciali e agricole, senza dimenticare la forte vocazione turistica e il grande patrimonio naturale".

Senza dimenticare la presenza della Comunità di San Patrignano e i natali a Marco Simoncelli che ha portato il nome di Coriano nel mondo. ”Abbiamo tutte le carte in regola per essere Città. rincara Domenica Spinelli - e da sindaco innamorata della città in cui ho scelto di vivere, con determinazione l’ho sempre sottolineato. Sin dall’inizio del primo mandato nel 2012, in tutte le lettere consegnate ai rappresentanti delle Istituzioni". Sperando nella realizzazione di questo sogno.



