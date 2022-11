SANTARCANGELO Corna, cagnina, castagne: a Santarcangelo la Fiera di San Martino torna alla normalità Tradizione e piatti tipici, l'accoglienza della Romagna in una edizione che torna 'piena'

L’edizione 2022 della popolare Fiera di San Martino segna il ritorno alla normalità, con una offerta tutta cibo e tradizione che non era scontata, molti ambulanti- sottolinea la sindaca Alice Parma nella conferenza di presentazione- in questi anni di pandemia hanno dovuto cambiare lavoro. Simbolo della Romagna e di una edizione che torna piena, saranno le tipicità romagnole le protagoniste del lungo fine settimana, che avrà il calore delle caldarroste e il profumo della piadina con salsiccia e cipolla.

15 i food truck con proposte originali e rivisitazioni dei piatti tradizionali, 384 espositori fieristici. Tre giorni – più l'anteprima- di proposte, eventi e percorsi culinari che quest'anno si arricchisce di nuovi punti ristoro e che tornano a valorizzare l'ospitalità e l'accoglienza festosa di Santarcangelo di Romagna, sotto il segno delle tre C: castagnole, cagnina e corna. Sotto l'Arco Ganganelli tornerà infatti uno tra gli elementi più rappresentativi e tradizionali della storia di Santarcangelo Tra le novità l’istituzione di una navetta gratuita. Per garantire il divertimento in sicurezza saranno coinvolti 70 operatori, tra i quali 27 agenti della Polizia Locale.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: