Coronavirus: 1.597 nuovi casi in Italia e 10 morti

Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore ieri erano 1.434. Dai dati del ministero della Salute emerge invece un calo delle vittime, 10 in un giorno mentre ieri erano 14. In calo anche il numero dei tamponi effettuati: 94.186, poco meno di duemila rispetto ieri.

In Emilia-Romagna 110 nuovi casi su oltre 9.000 tamponi effettuati. Dei contagiati, 65 sono asintomatici mentre 33 sono legati a rientri dall'estero. Salgono a 17 le terapie intensive in Regione, 143 i ricoverati negli altri reparti covid. A Rimini 3 nuovi casi, di cui un asintomatico.

Nel mondo gli Stati Uniti continuano a guidare la triste classifica con oltre 190 mila morti e più di 6 milioni di casi. Da ieri oltre 33.000 i contagi e 1.176 morti.