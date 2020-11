CORONAVIRUS Coronavirus: 1.758 nuovi positivi in Emilia Romagna, sfiorati i 30mila in Italia. Focolaio anche a San Patrignano Positivo anche Stefano Bonaccini

Sono 68, di cui 20 sintomatici, i nuovi postivi al Covid-19 rilevate nelle ultime 24 ore in provincia di Rimini. Due i nuovi ingressi in Terapia intensiva che al momento ospita 10 pazienti. 1.758 i positivi in più in tutta la regione Emilia Romagna rispetto a ieri, su un totale di 12.039 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni. Purtroppo, si registrano 16 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7 rispetto a ieri), 1.267 quelli in altri reparti Covid (+44).

Tra i positivi anche il presidente della Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini è risultato positivo al test sul Covid-19 fatto nella mattinata di oggi, in via precauzionale, in vista di appuntamenti istituzionali in agenda nel pomeriggio e domani.



Focolaio di Coronavirus anche a San Patrignano. La comunità, che era rimasta indenne alla prima ondata di contagi, ha comunicato di aver riscontrato al suo interno alcuni casi di positività al Covid 19. Il maggior numero dei casi si è evidenziato nella casa alloggio, struttura socio sanitaria per malati terminali di AIDS, dove sono stati registrati 37 casi sui 50 pazienti presenti. Dal 25 ottobre la struttura è stata attrezzata e organizzata per effettuare le cure di primo livello, in collaborazione con l’ospedale di Rimini. Oltre a questi casi di positività, ne sono stati riscontrati una quarantina fra i ragazzi in percorso. Al momento sono tutti casi asintomatici o paucisintomatici.

Lieve calo nel numero di nuovi casi positivi in Italia: il dato di oggi del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute segnala 29.907 contagi. La discesa di oggi, tuttavia, è condizionata dal numero di tamponi analizzati in 24 ore, 183.457, di meno rispetto ai 215.886 di ieri. Nell’ultima giornata sono morte 208 persone. I guariti, invece, si avvicinano alla cifra di 300mila: sono 292.380 per la precisione. Nelle strutture ospedaliere italiane sono ricoverati 18.902 cittadini, a fronte dei 17.966 di ieri. Le unità di terapia intensiva occupate, invece, sono 1.939, più 96 rispetto al giorno precedente. Le regioni che hanno registrato l’incremento più alto di nuovi contagi sono la Lombardia, con 8.607 casi, la Campania, 3.860, e la Toscana, 2.379.



