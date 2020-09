CORONAVIRUS Coronavirus: 143 nuovi casi in Emilia Romagna, 5 a Rimini

Coronavirus: 143 nuovi casi in Emilia Romagna, 5 a Rimini.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 14 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 7 il numero di casi di rientro da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Reggio Emilia (32), Bologna (21), Parma (21). Ravenna (20), Modena (13) e a Cesena (13).

I tamponi effettuati ieri sono 6.114, per un totale di 1.025.932. A questi si aggiungono anche 2.042 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.939 (112 in più di quelli registrati ieri). Nessun decesso. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.766 (108 in più rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 17 (invariati da ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid 156 (+4). Le persone complessivamente guarite sono 25.096 (+29 rispetto a ieri). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.892 a Piacenza (+8, di cui 3 sintomatici), 4.104 a Parma (+21, di cui 16 sintomatici), 5.585 a Reggio Emilia (+32, di cui 17 sintomatici), 4.654 a Modena (+13, di cui 5 sintomatici), 5.951 a Bologna (+21, di cui 14 sintomatici), 536 a Imola (+2, di cui 1 sintomatico), 1.325 a Ferrara (+6, di cui 3 sintomatici), 1.639 a Ravenna (+20, di cui 4 sintomatici), 1.260 a Forlì (+2, di cui nessun sintomatico), 1.056 a Cesena (+13, di cui 4 sintomatico) e 2.502 a Rimini (+5, tutti sintomatici).

I più letti della settimana: