Coronavirus: 18 nuovi positivi in Emilia Romagna, continua il calo dei malati, 1 decesso nel cesenate

In Italia si registrano rispetto a ieri 122 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 19.573, con una decrescita di 1.064 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 115 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 12 pazienti rispetto a ieri. 1.853 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 185 pazienti rispetto a ieri. 17.605 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti sono 18 e portano il totale a 34.675. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 184.585, con un incremento di 1.159 persone rispetto a ieri.

L' Emilia-Romagna registra 28.260 casi di positività, 18 in più rispetto a ieri, di cui 8 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Le nuove guarigioni sono 81 per un totale di 22.935, oltre l'81% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.089 (-65 rispetto a ieri). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.



Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 956, -57 rispetto a ieri, l’87,7% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 12, come ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 121 (-8). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 22.935 (+81).

Purtroppo, si registra 1 nuovo decesso: una donna residente nel Cesenate. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.236.

Ne' decessi ne' nuovi casi di coronavirus, oggi nel riminese, ma sei nuove guarigioni dopo doppio tampone negativo. Lo fa sapere la Prefettura che come ogni giorni comunica i dati dell'Ausl Romagna. Dall'inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2.178 i casi diagnosticati per coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei guariti e' di circa 1.875, di cui 1.820 residenti in provincia.