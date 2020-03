Coronavirus: 19 persone denunciate dai Cc Riccione perché fuori casa senza validi motivi

Coronavirus: 19 persone denunciate dai Cc Riccione perché fuori casa senza validi motivi.

I Carabinieri di Riccione, impegnati ieri nel controllo delle disposizioni per contrastare la diffusione del virus, hanno deferito 19 persone tra cui 11 stranieri, per il reato di inosservanza delle disposizioni dell’Autorità. I fermati tutti di varie fasce di età e residenti nei territori della giurisdizione, nel corso dei controlli hanno fornito svariate e immotivate giustificazioni del loro spostamento, tutti perlopiù motivati dalla necessità di fare una passeggiata per insofferenza e bisogno di incontrare gli amici.



I più letti della settimana: