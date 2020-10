CORONAVIRUS Coronavirus 2.844 nuovi casi in Italia. 16 nella provincia di Rimini Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile

Continuano a salire i contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Sono 118.932 i tamponi effettuati, circa 1.300 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 322.751. In lieve aumento il numero delle vittime: 27 in un giorno, per un totale di 35.968 (ieri erano state 23).



Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus a Rimini e provincia registrati nell'aggiornamento di oggi. Di questi, 4 asintomatici e 12 con sintomi. Ci sono 15 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato non per Covid ma per altre patologie, 6 maschi e 10 femmine. 12 casi sono emersi come contatti di casi già noti, di cui 8 in ambito famigliare e 3 amicale, 1 è in un paziente rientrato dall'Umbria; 1 caso è emerso a seguito di tampone eseguito per ricovero ospedaliero dovuto ad altra patologia di paziente asintomatico al Covid. Altri 3 casi sono emersi per sintomi. Si registrano inoltre 11 guarigioni.



