REGIONE Coronavirus: 3.093 casi in Emilia-Romagna, 449 in più in 24 ore A Rimini 425 contagi, 1.000 in quarantena

Coronavirus: 3.093 casi in Emilia-Romagna, 449 in più in 24 ore.

Salgono a 3.093 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 449 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 169. Crescono a 68 le guarigioni. In crescita anche i decessi, passati da 241 a 284.

A Rimini 425 i contagi, aumentati di 28 unità nelle ultime 24 ore, 1.000 le persone in quarantena. 100 i contagiati a Ravenna, 78 nella provincia di Forlì-Cesena. A Pesaro-Urbino 712 casi accertati di contagio complessivamente: è la provincia con il maggior numero di positivi al test nelle Marche.



I più letti della settimana: