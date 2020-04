Coronavirus: 30 positività in più nel Riminese; 5 nuovi decessi

Nel Riminese, sono 1.553 i casi di positività; 30 in più di ieri. In Provincia si registrano anche 5 nuovi decessi. In totale, in Regione, sono attualmente più di 17.000 i contagiati; con un incremento di 549 unità dall'ultimo rilevamento. Mentre si contano altre 74 vittime. Continuano però a salire le guarigioni: 161 nelle ultime 24 ore.

I dati della Prefettura. Va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia. Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: