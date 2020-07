COVID-19 Coronavirus: 42 migranti positivi a Jesolo Al momento sono ospiti della sede della Croce Rossa. Oltre a loro contagiato anche un operatore. In Italia 230 nuovi casi.

Quarantadue migranti di origine africana ospiti della sede della Croce Rossa a Jesolo sono risultati positivi al virus. Oltre a loro anche un operatore della struttura, per un totale di 43 contagiati. Istat e Iss hanno stilato il rapporto dell'impatto dell'epidemia sulla mortalità. Emerge che il Covid-19 è causa diretta di morte nell'89% dei decessi di persone positive al virus, mentre per il restante 11% il decesso è dovuto a malattie cardiovascolari (4,6%), tumori o altre patologie.

In Emilia Romagna sono 46 i nuovi casi, di cui 30 asintomatici. Nessun decesso e 18 guariti. In tutta Italia invece 230 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 162 di ieri. 20 le vittime.



