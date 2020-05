Coronavirus: 43 nuovi casi in Emilia Romagna: 12 sono a Rimini

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.513 casi di positività, 43 in più rispetto a ieri. 4.525 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 287.382. Le nuove guarigioni oggi sono 193 (18.896 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.570 (-160). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nel riminese si registrano oggi 21 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 12, comunicati dalla Regione, di cui uno residente fuori provincia. I casi odierni riguardano 8 donne e 4 uomini, tutti in isolamento domiciliare. Si tratta di soggetti asintomatici, che per varie motivazioni, si erano sottoposte prima a test sierologico, che ha avuto esito positivo, e successivamente per tale ragione a tampone. È stato inoltre comunicato un decesso: una donna di 88 anni. Si attestano dunque su 2.134 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 2.030 residenti in provincia e 104 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.