Coronavirus: 5 positivi a Rimini, asintomatici, calano i numeri di contagiati in Italia

Coronavirus: 5 positivi a Rimini, asintomatici, calano i numeri di contagiati in Italia.

Sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare i nuovi cinque pazienti positivi al coronavirus segnalati per oggi per la provincia di Rimini. Sono emersi, precisa l'Ausl Romagna, a seguito di tamponi di screening e sono residenti a Rimini. Non si sono registrate guarigioni di residenti per cui i casi attivi risultano 38. Intanto tornano a calare i contagi da covid-19 in Emilia-Romagna. Oggi il bollettino della Regione registra 18 nuovi casi, di cui 12 asintomatici, "in gran parte riconducibili a focolai o a casi gia' noti e a persone rientrate dall'estero". Si registrano anche due decessi, entrambi nel bolognese (un uomo e una donna), che pero' "risalgono ai giorni scorsi" e per i quali "si e' dovuto attendere l'esito degli accertamenti sanitari sul contagio da covid".

Cala il numero dei nuovi contagiati da coronavirus anche in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi.





I più letti della settimana: