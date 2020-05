EMILIA ROMAGNA Coronavirus: 77 nuovi positivi in Emilia Romagna, mai così pochi. Un solo nuovo caso a Rimini

Coronavirus: 77 nuovi positivi in Emilia Romagna, mai così pochi. Un solo nuovo caso a Rimini.

La Regione Emilia Romagna aggiorna sulla situazione quotidiana dell'epidemia da Coronavirus: 77 i casi in più rispetto a ieri, fra gli aumenti giornalieri più bassi mai registrati finora. Le nuove guarigioni oggi sono 269 (15.760 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -210, passando dai 7.401 registrati ieri agli odierni 7.191.

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 4.803, 160 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 150 (-5). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-42). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 15.760 (+269): 2.496 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche, e 13.264 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 18 nuovi decessi: 5 uomini e 13 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.845.

Per quel che riguarda nel dettaglio la Provincia di Rimini oggi è stato registrato soltanto un nuovo caso di positività. Si tratta di un residente fuori provincia di sesso maschile e in isolamento domiciliare.13 le nuove guarigioni a seguito di doppio tampone negativo che portano a 1.410 il totale dei pazienti guariti.

