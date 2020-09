AGGIORNAMENTO Coronavirus: 96 nuovi casi in Emilia-Romagna, 6 a Rimini Nelle Marche 24 nuovi positivi

Resta apparentemente stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte del 1.869 di ieri, ma con quasi 20 mila tamponi in meno (84.714 oggi). Le vittime sono 17 come il giorno precedente, per un totale di 35.835. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870. Solo la Valle d'Aosta fa registrare zero nuovi casi. Sono 49.618 gli attualmente positivi al coronavirus, 1.025 in più rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 224.417, in aumento di 724 unità. I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più per un totale di 254. I ricoverati con sintomi salgono a 2.846 (+100), le persone in isolamento domiciliare sono ora 46.518 (+918). Tra le regioni con nuovi casi in testa la Campania con 245, poi la Lombardia 216, quindi il Lazio 181, spicca la Sardegna che ne fa registrare 139 in più.



In Emilia-Romagna si contano 96 nuovi casi di Sars-Cov2, rilevati sulla base di quasi 9.300 tamponi e oltre 2mila test sierologici. Dei nuovi contagi, 54 sono persone asintomatiche individuate dalle attività di screening e contact tracing. C'è una nuova vittima, un uomo di 93 anni a Parma. Cala il numero dei pazienti di Covid-19 in terapia intensiva, due in meno per un totale di 15 ricoverati, mentre c'è un paziente in più per un totale di 201 negli altri reparti Covid. L'età media dei nuovi casi, comunica la Regione, è di 38 anni. Per quanto riguarda la situazione nel territorio il maggior numero di casi si registra nelle province di Reggio Emilia (17), Piacenza (14), Bologna (13), Parma (11) e a Forlì (12). A Rimini 6 nuovi casi, di cui 4 asintomatici. Complessivamente i casi attivi in regione, cioè il numero di malati effettivi, ad oggi sono 4.682 (-35 rispetto a ieri).

Sono 24 i positivi al coronavirus rilevati invece nelle Marche su 921 nuove diagnosi: 15 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 6 contatti stretti di casi positivi, 4 casi in ambito domestico, 7 soggetti sintomatici, 3 casi rilevati dallo screening in ambito scolastico, un caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito lavorativo e 3 casi in fase di verifica. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.599 tamponi: 921 nel percorso nuove diagnosi e 678 nel percorso guariti.



