Coronavirus: a Rimini il lettino diventa da asporto

L'emergenza coronavirus non ferma la tintarella. Iniziano a moltiplicarsi infatti le iniziative nel riminese per l'affitto di lettini da spiaggia a domicilio. Due stabilimenti balneari di Rimini, nell'attesa di sapere cosa ne sarà della prossima stagione estiva, hanno pensato di mettere a disposizione dei clienti i loro lettini a domicilio, per prendere il sole sul terrazzo in giardino.

In tempo di lockdown gli imprenditori si sono ingegnati, chiedendo alla prefettura l'autorizzazione per fare il servizio da asporto.

E anche le aziende che producono i letti hanno iniziato a muoversi in questa direzione: non più vendita ai soli stabilimenti balneari, ma anche ai privati con possibilità di scelta tra nuovo e usato, oltre, ovviamente, alla consegna a domicilio.