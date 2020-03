Coronavirus: allo studio nuova stretta anti-contagio in Italia

Dovrebbe arrivare in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto del Coronavirus. La decisione del premier è attesa ad ore: le norme preciserebbero l'ultimo Dpcm e potrebbero essere inserite non in un nuovo Decreto del presidente ma in un provvedimento correttivo più snello. Tra le misure al vaglio ci sarebbe lo stop allo sport all'aperto e agli spostamenti nelle seconde case. Palazzo Chigi precisa che "i supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana".

Ieri sono state controllate 200.842 persone e denunciate 9.407, 99.806 le verifiche degli esercizi commerciali, 205 gli esercenti denunciati, 21 le attività sospese. E' il più alto numero di denunciati in un giorno.



